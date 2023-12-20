Kayak Federasyonu Milka ile devam

Türkiye Kayak Federasyonu, Milka ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl uzattı. Federasyon Başkanı Ali Oto, 2018 yılından bu yana Milka ile birlikte olduklarını belirterek, "Bize desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyor, birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzuluyoruz" dedi. Mondelez International Türkiye Pazarlama Direktörü Bahadır Demir ise, "Satılan her Milka'dan elde edilen gelirin bir bölümünü Kayak Federasyonu'na aktarmaya karar verdik. Bu desteği Milka tüketicilerinin de katkısı ile büyütüyoruz" diye konuştu.