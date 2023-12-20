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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Kayak Federasyonu Milka ile devam

Kayak Federasyonu Milka ile devam
Türkiye Kayak Federasyonu, Milka ile sponsorluk anlaşmasını 3 yıl uzattı. Federasyon Başkanı Ali Oto, 2018 yılından bu yana Milka ile birlikte olduklarını belirterek, "Bize desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ediyor, birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini arzuluyoruz" dedi. Mondelez International Türkiye Pazarlama Direktörü Bahadır Demir ise, "Satılan her Milka'dan elde edilen gelirin bir bölümünü Kayak Federasyonu'na aktarmaya karar verdik. Bu desteği Milka tüketicilerinin de katkısı ile büyütüyoruz" diye konuştu.

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Kayak Federasyonu Milka ile devam
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