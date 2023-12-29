Haber hattı

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Giriş Tarihi: 29.12.2023

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Nefes kesen Türk derbisi Kanarya'nın
THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. İlk çeyrek 29-29'luk eşitlikle sona erdi. İkinci periyoda tam saha baskıyla başlarken lacivert-beyazlılar, devreyi 52-47 önde tamamladı. Papagiannis'in oyuna girmesiyle etkisini artıran Kanarya, 3. çeyreği 68-69 üstün geçti. Heyecan ve çekişme son saniyeye kadar sürdü. Calathes'in 3 sayılık atışıyla F.Bahçe bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçerken salondan 89-84 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Larkin'in 28 sayısı Efes'e yetmedi. Sarı-lacivertlilerde ise Hayes-Davis 24 sayı kaydetti.

Yılın en golcüsü Ronaldo!
SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo durdurulamıyor. 40 gün sonra 39'a basacak Portekizli yıldız, ağları 53 kez sarsarak 2023 yılını dünyanın en çok gol atan oyuncusu olarak kapattı. Ronaldo, 52 gol atan Bayern Münih'li Kane ve PSG'li Mbappe'yi geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli starı Haaland ise seneyi 50 golle tamamladı.

Efsaneler buluştu!
THY Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'un, evinde Kızılyıldız ile oynadığı maçta sürpriz bir misafiri vardı. Pana'nın futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim de salona gelip basketbolculara destek verdi. Yunanistan'daki karşılaşmada Türk sporunun iki efsanesi Terim ile Ataman buluşup birbirlerine başarı dileğinde bulundular.

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