Haber hattı

HY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti.İkinci periyoda tam saha baskıyla başlarken lacivert-beyazlılar, devreyi 52-47 önde tamamladı. Papagiannis'in oyuna girmesiyle etkisini artıran Kanarya, 3. çeyreği 68-69 üstün geçti.Calathes'in 3 sayılık atışıyla F.Bahçe bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçerken salondan 89-84 galip ayrıldı.SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo durdurulamıyor. 40 gün sonra 39'a basacakRonaldo, 52 gol atan Bayern Münih'li Kane ve PSG'li Mbappe'yi geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli starıTHY Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'un, evinde Kızılyıldız ile oynadığı maçta sürpriz bir misafiri vardı. Pana'nın futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim de salona gelip basketbolculara destek verdi.birbirlerine başarı dileğinde bulundular.