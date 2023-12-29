Haber hattı

Nefes kesenTürk derbisiKanarya'nın THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta mücadelesindeki derbide Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. İlk çeyrek 29-29'lukeşitlikle sona erdi. İkinci periyoda tam saha baskıyla başlarken lacivert-beyazlılar, devreyi 52-47 önde tamamladı. Papagiannis'in oyuna girmesiyle etkisini artıran Kanarya, 3. çeyreği 68-69 üstün geçti. Heyecan ve çekişme son saniyeyekadar sürdü. Calathes'in 3 sayılık atışıyla F.Bahçe bitime 29 saniye kala 87-82 öne geçerken salondan 89-84 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Larkin'in 28 sayısıEfes'e yetmedi. Sarı-lacivertlilerde iseHayes-Davis 24 sayı kaydetti.
Yılın en golcüsü Ronaldo!
SUUDI Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen 38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo durdurulamıyor. 40 gün sonra 39'a basacak Portekizli yıldız, ağları 53 kezsarsarak 2023 yılını dünyanın en çokgol atan oyuncusu olarakkapattı. Ronaldo, 52 gol atan Bayern Münih'li Kane ve PSG'li Mbappe'yi geride bıraktı. Manchester City'nin Norveçli starı Haalandise seneyi 50 golletamamladı.
Efsaneler buluştu!
THY Avrupa Ligi'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'un, evinde Kızılyıldız ile oynadığı maçta sürpriz bir misafiri vardı. Pana'nın futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim de salona gelip basketbolculara destek verdi. Yunanistan'dakikarşılaşmadaTürk sporununiki efsanesiTerim ileAtaman buluşup birbirlerine başarı dileğinde bulundular.