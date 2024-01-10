Haber hattı

arı-lacivertliler, dün eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı ağırladı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki F.Bahçe Beko, Sırp takımını 91-76 mağlup ederek THY EuroLeague'deki yükselişini sürdürdü. Tyler Dorsey 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı.FIBA Şampiyonlar Ligi Play-İn ikinci maçında daMadrid'in Türk stoperi Çağlar Söyüncü'ye Roma ve Fulham'ın talip olduğu iddia edildi.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun alınmasını çok istediği 27 yaşındaki oyuncunun transferi için Fulham da çok ciddi. Atletico'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Çağlar'ın, İspanya'dan ayrılmak istediği biliniyorbir kararla Yunanistan'da Panathinaikos başına geçen ve çıktığı 2 maçı da kazanarak takımını liderliğe çıkaran Fatih Terim'in gözü Süper Lig'de. Tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ı transfer etmek istediği iddia edildi. İki kulüp arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerde sona gelindiği öne sürülürken,kaydedildi. Sarı-lacivertli kulüp, Samet'i geçen sezon devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.Halil Umut Meler'e yönelik saldırı davasında Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Koca, tehdit suçunu kabul etmediğini söyledi. Meler ise Koca'nın tehdit sözünü duyduğunu belirterek, şikâyetçi olduğunu iletti. Mahkeme heyeti, Meler'in tedavi evrakları ve Adli Tıp Kurumu raporları için yazı yazılmasına hükmederek, duruşmayı 28 Şubat'a erteledi.DILHAN DUMANOĞLU