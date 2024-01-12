Haber hattı

Colley ve Sowe ölümden döndü
BEŞIKTAŞ'TAN Omar Colley ile Ankaragücü'nden Ali Sowe'nin formasını giydiği Gambiya Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Gambiya'nın Banjul'dan Abidjan'a yaptığı 2.5 saatlik uçuşu esnasında birçok oyuncubilincini kaybedip bayıldı. Pilot, acil iniş yaptı. Baygınlığın nedeninin oksijen kaynaklarının azalmasıolarak bildirildi. Uçağın boyutununufak olmasının olaydabaşrol oynadığı kaydedildi. Gambiya Teknik Direktörü Saintfiet, "Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk" dedi.
Mame Thiam Pendikspor'da
G.SARAY ile adı anılan, Kayserispor forması giyen Mame Thiam'ı,Pendikspor kadrosuna kattı. Kayseri ekibinin Basın Sözcüsü Samet Koç transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü Mame Thiam ile sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında giderek para kazandırdı" ifadelerini kullandı. Senegalli oyuncu, bu sezon 19 maçta 11 golve 2 asistle oynadı.
Erencan paylaşılamıyor
SÜPER Lig ekibi Pendikspor'da kiralık forma giyen ve takımını bu sezon sırtında taşıyan 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fransız ekibi Lorient,Danimarka'dan Brondby ve Portekiz takımıBraga, milli futbolcuyu kadrolarına katmak için kıyasıya bir yarışa girdi. 3 ekip de oyuncunun bonservisinin olduğu 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'aresmi teklifte bulundu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 852 dakika süre alan Erencan, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.