Haber hattı

BEŞIKTAŞ'TAN Omar Colley ile Ankaragücü'nden Ali Sowe'nin formasını giydiği Gambiya Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Gambiya'nın Banjul'dan Abidjan'a yaptığı 2.5 saatlik uçuşu esnasındaPilot, acil iniş yaptı. Baygınlığın nedenininbildirildi.Gambiya Teknik Direktörü Saintfiet, "Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk" dedi.G.SARAY ile adı anılan, Kayserispor forması giyenKayseri ekibinin Basın Sözcüsü Samet Koç transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü Mame Thiam ile sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında giderek para kazandırdı" ifadelerini kullandı. Senegalli oyuncu, bu sezonoynadı.SÜPER Lig ekibi Pendikspor'da kiralık forma giyen ve takımını bu sezon sırtında taşıyan 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Avrupa kulüplerini peşine taktı.vemilli futbolcuyu kadrolarına katmak için kıyasıya bir yarışa girdi. 3 ekip de oyuncunun bonservisinin olduğuBu sezon çıktığı 15 maçta 852 dakika süre alan Erencan, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.