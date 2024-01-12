Haber hattı

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Giriş Tarihi: 12.1.2024

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Colley ve Sowe ölümden döndü
BEŞIKTAŞ'TAN Omar Colley ile Ankaragücü'nden Ali Sowe'nin formasını giydiği Gambiya Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili'ne taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Gambiya'nın Banjul'dan Abidjan'a yaptığı 2.5 saatlik uçuşu esnasında birçok oyuncu bilincini kaybedip bayıldı. Pilot, acil iniş yaptı. Baygınlığın nedeninin oksijen kaynaklarının azalması olarak bildirildi. Uçağın boyutunun ufak olmasının olayda başrol oynadığı kaydedildi. Gambiya Teknik Direktörü Saintfiet, "Neredeyse karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk" dedi.

Mame Thiam Pendikspor'da
G.SARAY ile adı anılan, Kayserispor forması giyen Mame Thiam'ı, Pendikspor kadrosuna kattı. Kayseri ekibinin Basın Sözcüsü Samet Koç transferi sosyal medya hesabından duyurarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü Mame Thiam ile sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında giderek para kazandırdı" ifadelerini kullandı. Senegalli oyuncu, bu sezon 19 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.

Erencan paylaşılamıyor
SÜPER Lig ekibi Pendikspor'da kiralık forma giyen ve takımını bu sezon sırtında taşıyan 21 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Fransız ekibi Lorient, Danimarka'dan Brondby ve Portekiz takımı Braga, milli futbolcuyu kadrolarına katmak için kıyasıya bir yarışa girdi. 3 ekip de oyuncunun bonservisinin olduğu 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'a resmi teklifte bulundu. Bu sezon çıktığı 15 maçta 852 dakika süre alan Erencan, 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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