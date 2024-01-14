Başımız sağ olsun

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımızın acısı yürekleri dağladı. Hain saldırının ardından spor camiası tek yürek olurken başsağlığı mesajları peş peşe geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. "Şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz" mesajını paylaşan Türkiye Futbol Federasyonu, şehitlerimiz için bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.