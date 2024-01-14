Haber hattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin bu sezon flaş takımlarından Beşiktaş Emlakjet, 16. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Lassa'yı 88-72 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Soyunma odasına 11 sayı farkla önde giden Kara Kartal, devre sonrasında da etkinliğini gösterdi. Üçüncü periyot sonunda rakibi önünde farkı 15'e kadar çıkarırken son periyotta da kontrolü elinde tutarak rahat bir galibiyet aldı. Diğer sonuçlar: Samsun-Tofaş: 87-86, Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkim: 90-74.Trendyol 1. Lig'de Bodrumspor, sahasında dibe demir atan Giresunspor'u 4-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran yeşilbeyazlılarda 3'te Gökdeniz kilidi açarken 31'de Kenan Özer durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarıda 81'de Burak Çoban ve 85'te Samet Yalçın attıkları gollerle skoru ilan etti. Diğer sonuçlar şöyle: Adanaspor- Boluspor: 1-1, Bandırma- Erzurum: 0-0, Eyüpspor- Keçiörengücü: 2-0.Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, evinde oynadığı maçta Beşiktaş'ı 3-1 devirirken 15. maçta 14. galibiyetine uzandı. İlk iki seti 25-19 ve 26-24 kazanan sarı-siyahlılar, üçüncü sette Beşiktaş'a 30-28 teslim oldu. Ancak Thompson, Gabi ve Zehra ile maçı sürklase eden VakıfBank, son seti 25-19 kazanarak zafere uzandı. Efeler Ligi'nde ise sonuçlar şöyle: Cizre- Galatasaray: 0-3, Fenerbahçe-Türşad: 3-0. Arkas- Ziraat Bankası: 3-0, Halkbank-Spor Toto: 3-0.NBA'de Alperen Şengün'ün formasını giydiği H.Rockets, deplasmanda D.Pistons'u 112-110 mağlup ederken, milli basketbolcu 29 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle öne çıktı. San Antonio Spurs, Charlotte Hornets'ı 135-99 yenerken milli yıldız Cedi Osman, 11 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle alınan zafere katkıda bulundu.