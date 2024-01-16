Avustralya Açık’ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

RYBAKINA VE PEGULA ZORLANMADI

2022 Wimbledon şampiyonu ve turnuvada geçen yılın finalisti Kazak Elena Rybakina, ilk turda karşılaştığı dünya klasmanının 37 numarası Çek Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle eledi. 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula da elemelerden gelen Kanadalı Rebecca Marino'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.