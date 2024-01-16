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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:06

Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

AA
Avustralya Açık’ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz ile tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde akşam seansı maçları oynandı. Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Alcaraz, ilk turda dünya klasmanının 76 numarası Fransız Richard Gasquet ile karşılaştı.

Rakibini 7-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenen Alcaraz, ikinci turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti. 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, vatandaşı Dominik Koepfer'i 4-6, 6-3, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

RYBAKINA VE PEGULA ZORLANMADI
2022 Wimbledon şampiyonu ve turnuvada geçen yılın finalisti Kazak Elena Rybakina, ilk turda karşılaştığı dünya klasmanının 37 numarası Çek Karolina Pliskova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle eledi. 5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula da elemelerden gelen Kanadalı Rebecca Marino'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

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Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Rybakina ikinci turda
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