Haber hattı

İsrail propagandası yapanEden Karzev'in bileti kesildi
Antalyaspor, attığı gol sonrasında İsrail seviciliği yapan Sagiv Jehezkel'in gönderirken Başakşehir Kulübü de Eden Karzev'in biletini kesti. Gazze'de soykırım yapan İsrail'in sosyal medyada propagandasına imza attıktan sonra gözaltına alınan oyuncu, daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Başakşehir BaşkanıGöksel Gümüşdağ, bu davranışıncezasız kalmayacağını söylerken turuncu-lacivertli kulüp, provokatör futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. 'Yürütmüşolduğumuz disiplin sürecisonucunda talimatlaruyarınca oyuncuyapara cezası verildi' diyen Başakşehir, "Karzev'inkariyerini yurt dışındasürdürmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor'un yenihocası Hikmet Karaman
PATRICK Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damla'ya emanet eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeni teknik direktöre karar verildi. Güney ekibinin yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada, "Kulübümüz,tecrübeli teknikdirektör Hikmet Karaman ile 1.5yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadesini kullandı. En son Kasım 2022'de Kayserispor'un başında olan ve 1 yıldan fazladır görev yapmayan 63 yaşındaki hoca, daha önce Ankaragücü,Malatya, Alanyaspor,Çaykur Rizespor ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.
Fazla kilodan sözleşmesifeshedildi, CAS haklı buldu!
SEVILLA'NIN 2021 yılında 20 kilo fazlalığı nedeniyle sözleşmesini feshettiği Joris Gnagnon'un açtığı dava sonuçlandı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aldığı karara göre; kesin olarak ve temyizimkânı olmaksızınİspanyol kulübühaklı bulundu. Fransızoyuncunun davranışlarınınprofesyonelliğe aykırıolduğu için tazminat talebi reddedildi. Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi. 27 yaşındaolan Gnagnon,Sevilla'dan sonraSaint-Etienne sözleşmeimzalamış ve sadecedört ay kalabilmişti.
Hakem ve VAR konuşmalarıstatta canlı dinletilecek!
PORTEKIZ Futbol Federasyon VAR hakemleri için radikal bir karara imza attı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Portekiz Hakem Kurulu, öncelikli olarak bazı maçlarda ve kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaları anlık olarak stadyumdan canlı dinletecek. Daha sonra bu uygulamanınkullanılacağı karşılaşmalarFIFA gözetiminde adım adım yükseltilecek. Uygulamanın, FIFA'dan ve IFAB'dan birer yetkilinin de katılacağı bir toplantıyla gelecek hafta resmen duyurulacağı belirtildi.