Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Haber hattı
Giriş Tarihi: 19.1.2024

Haber hattı

Haber hattı
İsrail propagandası yapan Eden Karzev'in bileti kesildi
Antalyaspor, attığı gol sonrasında İsrail seviciliği yapan Sagiv Jehezkel'in gönderirken Başakşehir Kulübü de Eden Karzev'in biletini kesti. Gazze'de soykırım yapan İsrail'in sosyal medyada propagandasına imza attıktan sonra gözaltına alınan oyuncu, daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, bu davranışın cezasız kalmayacağını söylerken turuncu-lacivertli kulüp, provokatör futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu. 'Yürütmüş olduğumuz disiplin süreci sonucunda talimatlar uyarınca oyuncuya para cezası verildi' diyen Başakşehir, "Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un yeni hocası Hikmet Karaman
PATRICK Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damla'ya emanet eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeni teknik direktöre karar verildi. Güney ekibinin yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadesini kullandı. En son Kasım 2022'de Kayserispor'un başında olan ve 1 yıldan fazladır görev yapmayan 63 yaşındaki hoca, daha önce Ankaragücü, Malatya, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor takımlarını çalıştırmıştı.

Fazla kilodan sözleşmesi feshedildi, CAS haklı buldu!
SEVILLA'NIN 2021 yılında 20 kilo fazlalığı nedeniyle sözleşmesini feshettiği Joris Gnagnon'un açtığı dava sonuçlandı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aldığı karara göre; kesin olarak ve temyiz imkânı olmaksızın İspanyol kulübü haklı bulundu. Fransız oyuncunun davranışlarının profesyonelliğe aykırı olduğu için tazminat talebi reddedildi. Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi. 27 yaşında olan Gnagnon, Sevilla'dan sonra Saint-Etienne sözleşme imzalamış ve sadece dört ay kalabilmişti.

Hakem ve VAR konuşmaları statta canlı dinletilecek!
PORTEKIZ Futbol Federasyon VAR hakemleri için radikal bir karara imza attı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Portekiz Hakem Kurulu, öncelikli olarak bazı maçlarda ve kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaları anlık olarak stadyumdan canlı dinletecek. Daha sonra bu uygulamanın kullanılacağı karşılaşmalar FIFA gözetiminde adım adım yükseltilecek. Uygulamanın, FIFA'dan ve IFAB'dan birer yetkilinin de katılacağı bir toplantıyla gelecek hafta resmen duyurulacağı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Astronotlarla ilk iletişim! Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
Son dakika haberi: Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda! Cimbom evinde 4 golle kazandı
Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Asr Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Asr Suresi Arapça Yazılışı, Meali, Tefsiri Ve Faziletleri
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: Ülkemizin her tarafında ayak izi var... Bu millet işe bakar
ARKADAŞINA GÖNDER
Haber hattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA