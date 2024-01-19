Haber hattı

Antalyaspor, attığı gol sonrasında İsrail seviciliği yapan Sagiv Jehezkel'in gönderirken Başakşehir Kulübü de Eden Karzev'in biletini kesti. Gazze'de soykırım yapan İsrail'in sosyal medyada propagandasına imza attıktan sonra gözaltına alınan oyuncu, daha sonrasında serbest bırakılmıştı.turuncu-lacivertli kulüp, provokatör futbolcuyla yollarını ayırdığını duyurdu.diyen Başakşehir,ifadelerini kullandı.PATRICK Kluivert ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Serkan Damla'ya emanet eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da yeni teknik direktöre karar verildi. Güney ekibinin yeni teknik direktörü Hikmet Karaman oldu. Mavi Şimşekler yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı. En son Kasım 2022'de Kayserispor'un başında olan ve 1 yıldan fazladır görev yapmayan 63 yaşındaki hoca, daha öncevetakımlarını çalıştırmıştı.SEVILLA'NIN 2021 yılında 20 kilo fazlalığı nedeniyle sözleşmesini'un açtığı dava sonuçlandı. Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) aldığı karara göre;Sevilla Kulübü tarafından belirlenen kilo kriterlerinin makul olduğu belirtilirken, fesihten önce futbolcuya gerekli fırsatların sunulduğu ifade edildi.PORTEKIZ Futbol Federasyon VAR hakemleri için radikal bir karara imza attı. Portekiz basınında yer alan habere göre;öncelikli olarak bazı maçlarda ve kritik pozisyonlarda hakem ile VAR arasındaki konuşmaları anlık olarak stadyumdan canlı dinletecek.Uygulamanın, FIFA'dan ve IFAB'dan birer yetkilinin de katılacağı bir toplantıyla gelecek hafta resmen duyurulacağı belirtildi.