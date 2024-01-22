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Giriş Tarihi: 22.1.2024 10:32

Avustralya Açık'ta Yastremska çeyrek finale kaldı

AA
Avustralya Açık’ta Yastremska çeyrek finale kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 93. sırada bulunan Dayana Yastremska, Victoria Azarenka'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 9. gün sabah seansında 4. tur maçlarına devam edildi. Tek kadınlarda 93. sırada bulunan Ukraynalı Dayana Yastremska, iki kez Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Victoria Azarenka'yı (18 numaralı seribaşı) 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Klasmanın 50. basamağındaki Çek Linda Noskova ise ilk sette 3-0 öndeyken Ukraynalı Elina Svitolina'nın (19) maçtan çekilmesiyle tur atladı ve çeyrek finalde Yastremska ile eşleşti.

MEDVEDEV VE HURKACZ ÇEYREK FİNALDE
Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, dünya 69'uncusu Portekizli Nuno Borges'i 6-3, 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise dünya klasmanının 122 numarası Fransız Arthur Cazaux'yu 3-0 (7-6, 7-6, 6-4) yenerek çeyrek finalde Medvedev'in rakibi oldu.

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Avustralya Açık'ta Yastremska çeyrek finale kaldı
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