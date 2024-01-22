Haber turu

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Giriş Tarihi: 22.1.2024

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LİDER ANADOLU EFES GERİDEN GELİP KAZANDI
TÜRKIYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında lider Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 devirirken 15. galibiyetini elde etti. İlk periyot 19-18 Bodrum üstünlüğü ile geçildi. Efes, ikinci çeyrekte Beaubois ve Ercan Osmani ile karşılık verse de Ege ekibi soyunma odasına 45-35 önde gitti. İkinci yarıda Efes vites arttırdı. Son çeyrekte fark 61-59'a inerken lacivertbeyazlılar, dış atışlardaki başarısıyla kazandı. Diğer sonuçlar: Darüşşafaka-Bursa:94-85, Türk Telekom, Büyükçekmece: 71-74, Fenerbahçe Beko-Pınar Karşıyaka: 93-63.

VAKIFBANK SET VERMEDEN G.SARAY'I EZDİ GEÇTİ
VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 ile geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Üst üste 6'ncı bu sezon toplamda 15. zaferini tadan sarı-siyahlılarda Gabi Guimaraes ve Zehra Güneş 11 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Maçın en skoreri ise G.Saray'dan Daniele Cuttino (19) olarak kayıtlara geçti. Diğer sonuçlar: Beşiktaş- PTT: 3-2, Nilüfer Bld-Çukurova Bld: 0-3, Kuzey Boru-Fenerbahçe: 1-3, Karayolları-THY: 0-3.

MAÇI ALDI, TRANSFER MÜJDESİNİ VERDİ!
YUNANİSTAN Süper Ligi'nin 19. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, evinde Asteras Tripolis'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların gollerini Aitor ve Tin Jedvaj atarken, İmparator 4. lig karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti (1B). Bu sonuçla puanını 44'e yükseltip, aynı puandaki PAOK'un ardında averaj eksiğiyle ikinciliğini sürdürdü. Terim maçtan sonra, "Bakasetas yarın (bugün) gelecek. Trabzonspor'a teşekkür ediyoruz" dedi.

FIFA'DAN IRKÇILIĞA HÜKMEN YENİLGİ SİNYALİ
İNGILTERE'DE Coventry kalecisi Kasey Palmer ile İtalya'da Milan'ın file bekçisi Mike Maignan'a yönelik ırkçı söylemler nedeniyle açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu duruma karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Bunu yapan taraftarın takımına ağır cezaların verilmesi çağrısında bulunan başkan Infantino, "Irkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan kulübe otomatik olarak hükmen mağlubiyet verilmeli. Irkçılara dünya çapında stadyum yasağı ve cezai yaptırım uygulamak zorundayız. Bu durum tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ALPEREN'DEN 2. KEZ 37 SAYI
HOUSTON Rockets, Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekorunu yinelediği maçta Utah Jazz'ı uzatmada 127-126 yendi. Milli basketbolcu, ayrıca 14 ribaunt ve 6 asistlik performans sergiledi. Rockets, 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetini aldı. Jazz'da Ömer Faruk Yurtseven dakika bulamadı. Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Charlotte Hornets'ı 97-89 mağlup etti. Furkan, mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

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