Haber turu

Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında lider Anadolu Efes, Çağdaş Bodrumspor'u 87-79 devirirken 15. galibiyetini elde etti. İlk periyot 19-18 Bodrum üstünlüğü ile geçildi. Efes, ikinci çeyrektekarşılık verse de Ege ekibi soyunma odasına 45-35 önde gitti. İkinci yarıda Efes vites arttırdı. Son çeyrekte fark 61-59'a inerken lacivertbeyazlılar, dış atışlardaki başarısıyla kazandı.Darüşşafaka-Bursa:94-85, Türk Telekom, Büyükçekmece: 71-74,VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Galatasaray'ı set vermeden 3-0 ile geçerek haftayı galibiyetle kapattı. Üst üste 6'ncı bu sezon toplamda 15. zaferini tadan sarı-siyahlılardave11 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Maçın en skoreri ise G.Saray'dan Daniele Cuttino (19) olarak kayıtlara geçti.Beşiktaş- PTT: 3-2, Nilüfer Bld-Çukurova Bld: 0-3, Kuzey Boru-Fenerbahçe: 1-3, Karayolları-THY: 0-3.YUNANİSTAN Süper Ligi'nin 19. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığıYeşil-beyazlıların gollerini Aitor ve Tin Jedvaj atarken, İmparator 4. lig karşılaşmasında 3. galibiyetini elde etti (1B). Bu sonuçla puanını 44'e yükseltip, aynı puandaki PAOK'un ardında averaj eksiğiyle ikinciliğini sürdürdü. Terim maçtan sonra,dedi.Coventry kalecisi Kasey Palmer ile İtalya'da Milan'ın file bekçisi Mike Maignan'a yönelik ırkçı söylemler nedeniyle açıklama yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu duruma karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini savundu. Bunu yapan taraftarın takımına ağır cezaların verilmesi çağrısında bulunan başkan Infantino, "Irkçılık yaparak maçın yarıda kalmasına neden olan kulübe otomatik olarak hükmen mağlubiyet verilmeli.Bu durum tamamen iğrenç ve kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Rockets, Alperen Şengün'ün 37 sayıyla kariyer rekorunu yinelediği maçta Utah Jazz'ı uzatmada 127-126 yendi. Milli basketbolcu,Rockets, 3 maç sonra kazanarak 20. galibiyetini aldı. Jazz'da Ömer Faruk Yurtseven dakika bulamadı. Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ise deplasmanda Charlotte Hornets'ı 97-89 mağlup etti. Furkan, mücadeleyi 2 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle tamamladı.