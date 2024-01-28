Haber hattı

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Giriş Tarihi: 28.1.2024

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Arda Güler oyuna girdi Real Madrid kazandı
İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Beyaz Şimşekler, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. İkinci yarının sonlarında oyuna giren Arda Güler, ilk lig maçına çıktı. Ev sahibi ekip, Munoz ile öne geçerken, R.Madrid Vinicius ile eşitliği buldu. Galibiyet için hamlelerini yapan Ancelotti, 81'de Tchouameni ve Arda'yı sahaya sürdü. Tchouameni'nin 84'teki golü 3 puanı getirdi. R.Madrid'in uzatmalarda geliştirdiği hızlı atakta topla buluşan 18 yaşındaki milli yıldız, ilk golüne çok yaklaşsa da kaleci Valles, gole izin vermedi. Bu arada Barcelona, sahasında Villarreal'e 5-3 yenilerek ağır bir hezimet yaşadı.

Messi'den 1 dakikada 425 milyon TL gelir
Futbol tarihinin 1 numarası Lionel Messi, saha içinde olduğu kadar dışında da servetine servet katıyor. Kariyerini David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi İnter Miami'de sürdüren Arjantinli süperstar, Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı ve en önemli spor organizasyonlarından Super Bowl'un devre arasında yayınlanacak reklam için tarihi bir anlaşmaya imza attı. 11 Şubat'taki turnuvada Messi, sadece 60 saniye ekrana gelecek bu filmden 14 milyon dolar (425 milyon TL) kazandı.

Lider Eyüp doludizgin
Trendyol1. Lig'de lider Eyüpspor hız kesmeden yoluna devam ediyor. Arda Turan yönetimindeki eflatun- sarılılar, sahasında Tuzlaspor'u 4-0 yenerek 48 puanla açık ara zirve hakimiyetini sürdürdü. Eyüpspor'un gollerini 4. dakikada Recep Niyaz, 42 ve 90'da Bruno ile 71'de Thuram kaydetti. Tuzlaspor'da Muhammed 29'da kırmızı kart gördü. 19 puanda kalan konuk takım küme düşme hattından kurtulamadı. Diğer sonuçlar: Erzurum- Manisa FK: 2-0, Çorum FK-Göztepe: 1-1.

Nefes kesen maç F.Bahçe'nin
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde büyük çekişmeye sahne olan maçta F.Bahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmalarda 110-105 devirdi. İlk periyodu 21-19 önde bitiren Kanarya, soyunma odasına 49-33 üstün gitti. İkinci yarıda vites yükselten Bahçeşehir, son 7 saniyede 96-93 öne fırladı. Bitime 1 saniye kala Papagiannis, kendi sahasından attığı üçlükle mücadeleyi 96-96 uzatmaya götürdü. Uzatma sonunda F.Bahçe Beko, salondan 110-105 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: G.Saray Ekmas-Aliağa Petkim: 90-88, Beşiktaş Emlakjet-Bursa İnfo: 88-59.

Harikasınız kızlar
Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan bölgesi final maçında 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu ve finallere katılma hakkını elde etti. İlk seti 25-15 kazanan Ay-Yıldızlılar, 2. seti 25-23 kaybetti. Sırbistan, 3. seti de 25-20 alarak 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Türkiye dördüncü seti 21-25 alıp skoru 2-2 yaptı. Son seti 15-10 üstün geçen Milliler, mücadeleyi 3-2 kazanarak zafere uzandı. Avrupa Şampiyonası finalleri Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek.

2 VE 3. LİG TOPLU SONUÇLAR

TFF 2. LİG
Beyaz Grup: Altınordu-Beyoğlu: 0-2, Nazilli Bld-Ankara Demirspor: 1-0, Ankaraspor-Bursaspor: 2-0, Karacabey Bld-Bucaspor 1928: 1-0, Yeni Mersin-Adıyamanspor: 1-0, Vanspor-Serik Bld: 3-1, Diyarbekirspor-Kırşehirspor: 2-1, Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1, Erok-Zonguldak: 6-2.
Kırmızı Grup: İskenderun-Uşak: 4-1, Aksaray Bld- Bld Derince: 0-0, Düzce-Amed: 0-3, Sarıyer-Karaman: 2-0, Denizlispor-Isparta 32: 1-2, Menemen FK- Arnavutköy: 1-1, Somaspor-Etimesgut: 2-1, Iğdır-24Erzincanspor: 3-0, Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0.

TFF 3. LİG
4. GRUP: Orduspor 1967- Çankaya SK: 6-1

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