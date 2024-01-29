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Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:36

Fransa, finalde Danimarka'yı yenerek Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda zafere ulaştı

AA
Fransa, finalde Danimarka’yı yenerek Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda zafere ulaştı

2024 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası finalinde Danimarka'yı uzatmalarda 33-31 yenen Fransa, kupaya uzandı.

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess-Arena'da oynanan final maçının ilk yarısı 14-14, normal süresi de 27-27 eşitlikle sona erdi. Uzatma devreleri sonunda rakibini 33-31'lik skorla geçen Fransa, 2006, 2010 ve 2014'ün ardından tarihinde 4. kez Avrupa şampiyonu oldu.

İki şampiyonluğa sahip Danimarka ise 2014'ten sonra ikinci kez finalde kaybetti. Üçüncülük maçında ise Almanya'yı 34-31 mağlup eden İsveç, bronz madalya kazandı. Bu arada turnuvanın açılış gününde Düsseldorf şehrindeki Merkur Spiel-Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçlarda seyirci rekoru kırıldı. Fransa'nın, Kuzey Makedonya'yı 39-29 ve Almanya'nın İsviçre'yi 27-14 yendiği iki maçı da 53 bin 586 kişi izledi.

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Fransa, finalde Danimarka'yı yenerek Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda zafere ulaştı
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