Çocuklar sporla iyileşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarasını sporun iyileştirici gücüyle sarıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen olayın ardından bakanlık, gençler ve çocuklar için birçok sportif aktivite düzenledi. Depremlerden etkilenen bölgelerde;kadar birçok spor branşında etkinlikler yapıldı. İnsanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla,Bakanlık, bölgedeki çocukların deprem kaynaklı ruhsal travmalarını iyileştirmek ve normalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla da elini taşın altına koydu. Farklı branşlarda,Özel Mahalle Ligi projesi kapsamında da her çocuğa;oluşan malzeme yardımı yapıldı.DEPREM sonrası sporun gücünü kullanmaya gayret gösterdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler ve çocuklar için sporun rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi vardır. Bu vesileyle sosyalleşmelerine destek olduk. Türk halkı ve spor camiası, süreçte kenetlenerek birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Depremzedelerimiz için adeta tek yürek olduk. Yaraların sarılması noktasında ortaya koydukları dayanışma ruhu dolayısıyla sporumuzun her bir paydaşına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.