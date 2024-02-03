Çocuklar sporla iyileşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen yıl 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarasını sporun iyileştirici gücüyle sarıyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen olayın ardından bakanlık, gençler ve çocuklar için birçok sportif aktivite düzenledi. Depremlerden etkilenen bölgelerde; futboldan basketbola, yüzmeden tenise, oryantiringden atletizme
kadar birçok spor branşında etkinlikler yapıldı. İnsanlar üzerindeki fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinde kullanılan 8 adet portatif havuz; Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya gönderildi.
HERKESE MALZEME YARDIMI
Bakanlık, bölgedeki çocukların deprem kaynaklı ruhsal travmalarını iyileştirmek ve normalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla da elini taşın altına koydu. Farklı branşlarda, 257 antrenör ve 257 gönüllü gencin yer aldığı turnuvalara toplam 4 bin 652 kişi katılım gösterdi.
Özel Mahalle Ligi projesi kapsamında da her çocuğa; spor çantası, eşofman takımı, yağmurluk, çorap, havlu, şort, tişört, spor ayakkabısından
oluşan malzeme yardımı yapıldı.
'DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN TEK YÜREK OLDUK'
DEPREM sonrası sporun gücünü kullanmaya gayret gösterdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler ve çocuklar için sporun rahatlatıcı ve iyileştirici etkisi vardır. Bu vesileyle sosyalleşmelerine destek olduk. Türk halkı ve spor camiası, süreçte kenetlenerek birlik ve beraberlik örneği gösterdi. Depremzedelerimiz için adeta tek yürek olduk. Yaraların sarılması noktasında ortaya koydukları dayanışma ruhu dolayısıyla sporumuzun her bir paydaşına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.