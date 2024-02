Depremde hayatını kaybeden 56 voleybolcunun hayatı kitap oluyor

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilde büyük yıkım ve can kaybına sebep olan asrın felaketinde, 56 voleybolcu hayatını kaybetti. 4.5 yıllık tamamıyla "Gönüllü" bir çalışmanın ürünü olan, Türkiye'nin her ilinde ve dünyanın en büyük 20 kütüphanesinde, toplam 507 kütüphane koleksiyonunda yer alan "Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı" Ansiklopedisinin yazarı Gülnur Özfer Görgün ve ekibi, depremde yaşamlarını kaybeden voleybolcular anısına bir anıt eser daha bırakmaya hazırlanıyor.Gülnur Özfer Görgün, başkanı olduğu Voleybolun Unutulmazları Derneği aracılığı ile Voleybolun Unutulmazları "Özel Seri" kitabı için gönüllü bir çalışma daha başlattı. "Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi" içeriği gibi tasarlanan bu eser, baştan sona aynı ekip görev alacak. Kitap, tamamlandığında yine dünya ve Türkiye'deki kütüphanelere bağışlanarak sonsuza denk yaşamaları sağlanacak.Abide DağlıAhsen BaşAlp AkınAras AktuğralıAsya TülekAtakan Celal KonukluAykan EkizAzat JumayevAzize Söner GönençBedir TerlikBetül Çoban ÇakırCeren TopalDilek MucukDoruk AkınEce YürekEcem YeniçeriElçin ÇınarElif MelekElvin ÇavdırEmincan KocabaşEmine ArslanErhan ÖnalFahri ArkarFeyzullah Harun KöylüGamze Naz CücükGörkem Can GündüzGözde ÖztürkGülşah BoyHasan BilgenHasan EkşiHavin KılıçHayal Gençalioğluİrem Kurtoğluİzcan NurluözKağan Selim İşLavin KalaycıMehmet Arif AltakMehmetcan AğırbaşMert Niyazi TopukçuoğluMurat ÇiloğullarıMustafa SabancıNazife DağlıNehir ÇevikNimet AkbulutOsman Bedrettin ÇakırOsman ÇetintaşÖzgür İçmePamir KonukluPerihan ÇetinerResul GünSahil ÖzberkmanSelin KarakayaSerin İpekçioğluSevgi CihangirTunahan YıldızÜmit Can Doğan