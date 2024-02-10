Güçlü spor ülkesi Türkiye geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Birinciliği final maçlarını İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda izledi. Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde ettiğini belirten Bakan Bak,dedi.