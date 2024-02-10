Güçlü spor ülkesi Türkiye geliyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler Türkiye Birinciliği final maçlarını İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda izledi. Türkiye'nin özellikle salon sporlarında büyük başarılar elde ettiğini belirten Bakan Bak, "İnşallah buradaki kızlarımız, erkeklerimiz ülkemizi olimpiyatlarda, Avrupa, dünya şampiyonalarında temsil edecek. Onlara inanıyoruz. Temelden sağlam, çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Voleybolda zirveye yürüyen, voleybol ülkesi olan bir Türkiye var"
dedi.