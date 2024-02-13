Rıza Kayaalp destan için minderde

Avrupa
Şampiyonası'nda 12 kez altın madalya alan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, koleksiyonuna bir şampiyonluk daha eklemek için dün mindere çıktı. 34 yaşındaki sporcumuz, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki organizasyonda grekoromen 130 kiloda mücadele etti. Yarı finalde Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yle 2-2 kalmasına rağmen son puanı alan Kayaalp, finale çıktı.
Milli güreşçimiz bugün Sergei Semenov'la altın madalya mücadelesi verecek. Rıza kazanırsa, Rus Aleksandr Karelin'i geçerek 13 şampiyonlukla tek başına rekorun sahibi olacak.
87 kiloda Ali Cengiz ve 77 kiloda Yunus Emre Başar da finale adını yazdırdı. Cengiz bugün Sırp Aleksandr Andreevitch Komarov ile, Başar ise Ermeni Malkhas Amoyan'la karşılaşacak.