Minderde büyük şok!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün final müsabakasına çıkan 3 milli sporcumuz da altın madalya kazanmayı başaramadı. 12 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan ve Rusların efsane güreşçisi Aleksandr Karelin ile birlikte rekoru elinde bulunduran Kayaalp,
bu rekorun tek başına sahibi olmak için mindere çıktı. Grekoromen stil 130 kilo finalinde 34 yaşındaki sporcumuz, Rus Sergei Semenov'a tuşla yenildi ve gümüş madalyada kaldı.
BUGÜN İKİ FİNAL DAHA VAR
Son dünya şampiyonu Ali Cengiz de 87 kiloda Sırp Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilerek gümüş aldı. Yunus Emre Başar da Ermeni Malkhas Amoyan'a 7-0 mağlup olup gümüşte kaldı. Bu arada 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber finale çıktı. Selçuk bugün Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle, Alperen de bireysel sporcu İslam İsmailovich Aliev'le karşılaşacak.