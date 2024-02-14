Minderde büyük şok!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dün final müsabakasına çıkan 3 milli sporcumuz da altın madalya kazanmayı başaramadı. 12 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan vebu rekorun tek başına sahibi olmak için mindere çıktı. Grekoromen stil 130 kilo finalinde 34 yaşındaki sporcumuz,Son dünya şampiyonu Ali Cengiz de 87 kiloda Sırp Aleksandr Komarov'a 4-1 yenilerek gümüş aldı. Yunus Emre Başar da Ermeni Malkhas Amoyan'a 7-0 mağlup olup gümüşte kaldı. Bu arada 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber finale çıktı. Selçuk bugün Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle, Alperen de bireysel sporcu İslam İsmailovich Aliev'le karşılaşacak.