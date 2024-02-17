Haber turu

TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF), son zamanlarda kötüleşen stat zeminleriyle ilgili 8 kulübe daha uyarı yazısı gönderdi. Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 1. Lig ekipleri;Süper Lig takımları;ve TFF 2. Lig temsilcisi;kulüplerine sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi için ivedi koduyla ültimatom yazısı yolladı. Federasyon herhangi bir düzelme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.DEVRE arasında Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'dan kötü haber geldi. Fransız sağ bekin sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.Boey, Münih'in Leverkusen'e 3-0 mağlup olduğu müsabakada yenilen ilk goldeki kademe hatası nedeniyle eleştirilmişti.ROMANYA'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit'in ardından bir altın madalya daha kazandık.21 yaşındaki milli güreşçimiz, böylece ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 53 kiloda daMacar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 mağlup ederek bronz madalyayı kaptı.