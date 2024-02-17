Haber turu

TFF'den 8 kulübe acil koduyla ultimatom!
TÜRKIYE Futbol Federasyonu (TFF), son zamanlarda kötüleşen stat zeminleriyle ilgili 8 kulübe daha uyarı yazısı gönderdi. Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 1. Lig ekipleri; Sakaryaspor, Adanaspor,
Süper Lig takımları; Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor
ve TFF 2. Lig temsilcisi; Yeni Mersin İdman Yurdu
kulüplerine sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi için ivedi koduyla ültimatom yazısı yolladı. Federasyon herhangi bir düzelme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.
Tarihi transfer Boey sakatlandı: 1 AY YOK
DEVRE arasında Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'dan kötü haber geldi. Fransız sağ bekin sol arka adalesindeki yırtık nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, Alman devinde 2 maçta 109 dakika süre alırken Şampiyonlar Ligi'ndeki Lazio karşılaşmasında şans bulamamıştı.
Boey, Münih'in Leverkusen'e 3-0 mağlup olduğu müsabakada yenilen ilk goldeki kademe hatası nedeniyle eleştirilmişti.
NESRIN BAŞ apolet söktü Avrupa şampiyonu oldu
ROMANYA'DA düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu ve Yasemin Adar Yiğit'in ardından bir altın madalya daha kazandık. Kadınlar 72 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, finalde son Avrupa şampiyonu Rumen sporcu Alexandra Nicoleta Anghel'i üstün bir oyunla 5-1 yendi.
21 yaşındaki milli güreşçimiz, böylece ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 53 kiloda da Zeynep Yetgil,
Macar rakibi Sztalvira Orsus'u 3-1 mağlup ederek bronz madalyayı kaptı.