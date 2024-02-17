realme PUBG Mobile Turnuvası: Kazanmak için Mücadele Başlıyor

Yenilikçi ve dinamik yaklaşımıyla dikkat çeken dünyanın hızla büyüyen akıllı telefon markası realme, oyun severleri bir araya getirecek heyecan dolu bir etkinliğe imza atıyor. realme 11 modeli ile gerçekleştireceği PUBG Mobile Turnuvası ile Türkiye'nin dört bir yanından mobil oyun tutkunlarını karşı karşıya getirecek.

17 Şubat'ta Düzenlenecek Olan Turnuvada Efsaneler Buluşuyor!

PUBG Mobile oyununun önemli yayıncılarından Ersin Yekin, Mezarcı, Mithrain ve Doch, gösteri maçı için bir araya gelecek. Yayıncıların yanı sıra PUBG severlerin de katılacağı turnuvada 12 takımdan oluşan 48 oyuncu büyük ödül için mücadele edecek. Bu aksiyon dolu maç, TYMARON'un profesyonel sunuculuğunda realme Türkiye'nin Twitch, Instagram ve YouTube kanalında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Aksiyon Bol, Ödüller Çok

realme, heyecan dolu turnuva sonunda kazanan takımı mobil oyun dünyasının yeni kahramanı realme 11 ile ödüllendirecek. PUBG Mobile turnuvası heyecanı sadece oyuncularla da sınırlı kalmayacak. realme, Twitch kanalındaki turnuva yayını sırasında izleyiciler arasından şanslı kişilere T300 kablosuz kulaklık hediye edecek.

Turnuvaya katılmak için realme Türkiye sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Turnuva Detayları:

Tarih: 17 Şubat 20.00

Yayıncılar: Ersin Yekin, Mezarcı, Mithrain ve Doch

Sunucu: TYMARON

Gösteri Maçı Yeri: realme Türkiye Twitch kanalı (@realmeturkiye)