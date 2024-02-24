Aysel Önder rekorla dünya şampiyonu

Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede büyük bir başarıya imza attı. Fransa'nın Reims şehrindeki organizasyonda milli atletimiz,Bu arada milli sporcular, şampiyonanın ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, madalya kazanan bütün sporcularımızı kutlarken, "Tebriklerimi iletiyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.