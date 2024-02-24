Aysel Önder rekorla dünya şampiyonu

2024
Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Aysel Önder, kadınlar 400 metrede büyük bir başarıya imza attı. Fransa'nın Reims şehrindeki organizasyonda milli atletimiz, 400 metreyi 57.54 saniyede koşarak Polonyalı Barbara B. Niewiedzial'a ait 58.12 saniyelik dünya rekorunu kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Bu arada milli sporcular, şampiyonanın ikinci gününde 2 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, madalya kazanan bütün sporcularımızı kutlarken, "Tebriklerimi iletiyorum, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.