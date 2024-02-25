En özel şampiyonlar

Fransa'nın Reims kentinde düzenlenen turnuvada Aysel Önder, Esra Bayrak, Fatma Damla Altın ve Reyhan Taşdelen'den oluşan özel sporcular milli takımımız 1.46.82'lik zamanlamasıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz bu derecesiyle, 2007 yılından bu yana 1.49.13'le dünya rekorunu elinde bulunduran Polonya'dan da rekoru aldı. Ayrıca 4x400 metre bayrak yarışında da Damla Altın, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen ve Eda Yıldırım'dan oluşan millilerimiz gümüş madalyaya uzanırken Reyhan Taşdelen 800 metrede gümüş ve 200 metrede bronz, Aysel Önder ise 200 metrede gümüş madalya kazandı.Para kürekçi Yiğit Doğukan Bozkurt, 2024 Dünya ve Avrupa Salon Kürek Şampiyonası'nda PR 500 metrede 01.45.9'luk Avrupa ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu.Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Salon Avrupa Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisi makaralı yay finalinde diğer sporcumuz Hatice Köse'yi 148-143 yenerek altın aldı, Köse ise gümüş kazandı.Tayland'da düzenlenen Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Halime Yıldız, SL3 kategorisinde bronz madalya kazandı.