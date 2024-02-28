Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste 4’üncü kez Final Four’da

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalin ilk maçında 98-91 mağlup ettiği Perfurmerias Avenida ile deplasmanda karşılaştı. İlk iki periyodu geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyotta etkili hücumlarıyla skoru da lehine döndürdü. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte Fenerbahçe, parkeden 73-67'lik skorla ayrılarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4'lü finalde yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol Mersin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.