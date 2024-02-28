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Giriş Tarihi: 29.2.2024 01:08 Son Güncelleme: 29.2.2024 01:08

Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste 4'üncü kez Final Four'da

Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste 4’üncü kez Final Four’da

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup etti ve seriyi kazanarak Final Four'a kaldı. Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe'de 15 sayı kaydeden Anderson oldu.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi.

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek finalin ilk maçında 98-91 mağlup ettiği Perfurmerias Avenida ile deplasmanda karşılaştı. İlk iki periyodu geride kapatan sarı-lacivertliler, 3. periyotta etkili hücumlarıyla skoru da lehine döndürdü. Karşılıklı sayılarla geçen son çeyrekte Fenerbahçe, parkeden 73-67'lik skorla ayrılarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4'lü finalde yer almaya hak kazandı. Fenerbahçe, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol Mersin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Alagöz Holding üst üste 4'üncü kez Final Four'da
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