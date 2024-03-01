MACARISTAN'DA devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı. Finalde 237,4 puan atan Yılmaz, Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 kotası da elde etmeyi başardı.FIBA Kadınlar Avrupa Kupasıyarı finale yükseldi. Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Kartal, devreye de 43-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son bölüme giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı.SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan Pendikspor'da üst üste gelen üç yenilginin ardından teknik direktör Vieira'nın görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Pendikspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi.