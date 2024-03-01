ŞİMAL YILMAZ PARİS BİLETİNİ ALDI
MACARISTAN'DA devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Şimal Yılmaz,
2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde mücadele eden milli sporcumuz, 572 puanla 6. sırada yer alarak final müsabakasına çıktı. Finalde 237,4 puan atan Yılmaz, Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 kotası da elde etmeyi başardı.
DİŞİ KARTALLAR YARI FİNALDE
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 75-72 yenerek
yarı finale yükseldi. Lattes kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 26-18 önde tamamlayan Kartal, devreye de 43-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açarak 59-48 önde son bölüme giren siyah-beyazlı takım, maçı da 75-72 kazandı. THY Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, deplasmanda Partizan'a 100-90 mağlup oldu.
IVO VIEIRA GİTTİ ÜZÜLMEZ GELDİ
SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan Pendikspor'da üst üste gelen üç yenilginin ardından teknik direktör Vieira'nın görevine son verildi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Vieira bu sezon Süper Lig'de gönderilen 22. hoca olurken
Pendikspor'da teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez getirildi.