Spor camiasından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajları

Federasyonlar ve kulüplerin mesajları şöyle;

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Varlıklarıyla dünyamızı aydınlatan, maharetli elleriyle hayatı güzelleştirerek yaşama anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm kadın futbolcularımızın, antrenörlerimizin, teknik direktörlerimizin, hakemlerimizin, profesyonel ve gönüllü kadın çalışanlarımızın, yöneticilerimizin, futbola güzellik katan tüm kadın futbolseverin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz."

BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini destekliyorum. Kadınların hayatta eşit şartlarda var olması, bir ülkenin gelişmesi için en önemli faktörlerden biridir. Potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarabilmeleri, daha adil ve kapsayıcı bir dünya için vazgeçilmezdir.

Kadınların spor yapma hakkının savunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların her anlamda güçlenmesi açısından önemlidir. Biliyoruz ki sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, özgüveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte de hepimizi gururlandıracaktır. Türk basketbolundaki kadınların kararlılığı ve başarıları, genç kızlara ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu başarılar, kadınların toplumda daha güçlü ve etkili bir konuma gelmesine katkı sağlamaktadır.

Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

"Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun. Yıl 1857... ABD'nin New York kentinde kırk bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak Mart'ın 8'inde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda yüz yirmi dokuz kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine on bini aşkın kişi katıldı. İlerleyen yıllarda 8 Mart, 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' ilan edildi.

Ülkemizde maalesef kadınlar, oldukça zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Hal böyle olunca Türk spor tarihi de bu ülkede kadınların spor yapabilmek için nelere katlandıklarının örnekleriyle dolu. Ancak Türkiye'nin en eski kulübü olma özelliğinden de kaynaklı olarak, kadınların spor yapma olanağı bulduğu kulüplerin başında Beşiktaş JK gelmektedir. Kulübümüz, tarihinin ilk kadın sporcularını "Eskrim Şubesi"nde yetiştirerek lisansiye yapmıştır. Suat Fetgeri, Halet Çambel ve Neriman'dan oluşan Beşiktaş Kadın Eskrim Takımı, 1930'lu yıllarda müteaddit defalar İstanbul ile Türkiye şampiyonluklarına isimlerini yazdırarak, Beşiktaşımıza büyük onur kazandırmışlardır. Bu üçlü gruptan Suat Fetgeri ile Halet Çambel, milli forma ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil ederek, Olimpiyat Oyunları'na iştirak eden ilk Türk kadın sporcuları unvanını kazanmışlardır. Sporu bıraktıktan sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörü unvanı ile de bilinmektedir. Kulübümüz, tarihimiz boyunca faaliyet gösterdiği branşlarda kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir.

Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak Camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun!"

GALATASARAY KULÜBÜ

"Kadın-erkek eşit ve yarınlar bu eşitlikle sağlam. Yaşamı güzelleştiren cömert emeklerinize değer biçilemez. Yüzünüzdeki aydınlık, kalbinizdeki neşe daim olsun; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

FENERBAHÇE KULÜBÜ

"Hayata dair her anda, yaşamın her alanında kadınlar ve kız çocuklarının özgürce yer alabilmesi için 'sorumluluğumuz var' diyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; Ülkemizin ve Fenerbahçemizin dününde, bugününde ve geleceğinde, kadınlar ve kız çocuklarının ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bugün, bir kez daha, şanlı formamıza ve gurur dolu armamıza hizmet eden kadın sporcularımıza teşekkür ediyor; Yarınlarımızın özgür ve özgüvenli kız çocukları ve kadınların varlığıyla umut dolu olduğunu vurguluyoruz. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

HATAYSPOR

"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

GAZİANTEP FK

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun! Fedakârlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."

EYÜPSPOR

"Dünyanın kadınlar için daha adil, eşit ve özgür bir yer haline gelmesi dileğiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!"

ANKARAGÜCÜ

"Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

İSTANBULSPOR

"Daha mutlu ve eşit bir dünya için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız!"

SİVASSPOR

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

FATİH KARAGÜMRÜK

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"