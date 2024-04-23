Haber hattı

TUR 2024'ün 2. etabında Max'imum zafer
2024
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 2. etabında ipi, Alman sporcu Max Kanter
göğüsledi. Kemer ile Kaş arasındaki 190,6 kilometrelik parkuru 4 saat 43 dakika 16 saniyede bitiren Kanter birinci oldu. 2'nciliği Alpecin-Deceuninck'ten Henri Uhlig,
3'üncülüğü ise Dsm- Firmenich PostNL'den Tobias Andresen
elde etti. Alman Uhlig, 7 saat 39 dakika 24 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu aldı. Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanında zirveye çıktı. Yarış bugünden itibaren Muğla'da olacak.
Barça tekrarını istedi VAR kayıtları açıklandı!
EL
Clasico'da Real Madrid'e 3-2 yenilen Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın "VAR, Real Madrid maçında kötü yönetildi. Yamal'ın pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini tespit edersek maçın tekrarı için başvuru yapacağız.
Sayılmayan golle ilgili tüm görüntüleri istiyoruz. Ayrıca VAR konuşmalarını da açıklasınlar" sözlerine İspanya Futbol Federasyonu kayıtsız kalmadı. Dev mücadelenin VAR kayıtları açıklandı. İşte o diyaloglar: Orta hakem Cesar Soto Grando: "Açım hiç uygun değildi, göremedim."
VAR hakemi: "Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!" Cesar Grando: "(Oyuncuların itirazı üzerine) Hayır, hayır gol çizgisi teknolojimiz yok."
VAR hakemi: 360 derece inceledik. Çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok."
Hakem Cesar Grando: "Tamam..."
Bu kayıtlar üzerine Katalan kulübünün nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.
ÜMRANIYE, Körfez'i tek golle devirdi!
TRENDYOL
Birinci Lig'de play-off'u hedefleyen Kocaelispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi takım, puanını 37'ye çıkartarak rahat bir nefes aldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 67. dakikada Emrecan Bulut kaydetti.
Üç maç sonra kaybeden Körfez temsilcisi ise 52 puanda kaldı.