Haber hattı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 2. etabında ipi,göğüsledi. Kemer ile Kaş arasındaki 190,6 kilometrelik parkuru 4 saat 43 dakika 16 saniyede bitiren Kanter birinci oldu. 2'nciliği Alpecin-Deceuninck'ten3'üncülüğü iseelde etti. Alman Uhlig, 7 saat 39 dakika 24 saniyelik süresiyle genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu aldı. Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi, sprint klasmanında zirveye çıktı.Clasico'da Real Madrid'e 3-2 yenilen Barcelona'da başkan Joan Laporta'nın "VAR, Real Madrid maçında kötü yönetildi.Sayılmayan golle ilgili tüm görüntüleri istiyoruz. Ayrıca VAR konuşmalarını da açıklasınlar" sözlerine İspanya Futbol Federasyonu kayıtsız kalmadı. Dev mücadelenin VAR kayıtları açıklandı. İşte o diyaloglar: Orta hakem Cesar Soto Grando:VAR hakemi: "Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!" Cesar Grando: "(Oyuncuların itirazı üzerine)VAR hakemi:Hakem Cesar Grando:Bu kayıtlar üzerine Katalan kulübünün nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.Birinci Lig'de play-off'u hedefleyen Kocaelispor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ümraniyespor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi takım, puanını 37'ye çıkartarak rahat bir nefes aldı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golüÜç maç sonra kaybeden Körfez temsilcisi ise 52 puanda kaldı.