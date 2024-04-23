Otizmli kardeşlerin gururlandıran başarısı! Hem rekor kırdılar hem de Türkiye’ye 10 madalya kazandırdılar

Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşlerin başarısı Türkiye sınırlarını aştı. Kayağa olan ilgilerini büyük bir başarı hikayesine dönüştüren ikiz kardeşler hem azimleriyle örnek oldular hem de madalyalar alarak ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiler.

8 MADALYALIK REKOR

2024 yılının Mart ayında Polonya'da düzenlenen Virtüs zihinsel engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'na katılan ikiz kardeşler tarih yazdı. Yapılan yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı ülkemize kazandırarak rekor kırdı.

DİĞER KARDEŞTEN 2 MADALYA

İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı. Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül çocuklarının spor çalışmalarına Tekirdağ'da düzenli olarak devam ettiklerini belirtti. Bingül başarılı ikiz kardeşlerin, her yıl kayak sezonu başlangıcı olan aralık ayı ile Dünya ve Avrupa kayak Şampiyonasının yapıldığı mart ayı arasında dört ay Erzurum Palandöken kayak merkezinde özel antrenörleri ile birlikte kamp yaptıklarını vurguladı.

GÜNDE 5 SAATLİK ÇALIŞMA

Çocukların her şeyiyle anneleri Nesrin Bingül tek başına ilgilenirken, başarılı kardeşlerin dört ay boyunca her gün 5 saat aralıksız kayarak şampiyonaya hazırlandıkları belirtildi.