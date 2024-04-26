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Giriş Tarihi: 26.4.2024

Milli sporcularımız ringte fırtına gibi esti

Milli sporcularımız ringte fırtına gibi esti

Avrupa Şampiyonası’nda kadınlarda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile erkeklerde Samet Gümüş finale yükseldi

Ay-yıldızlı sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Samet Gümüş finale yükseldi. 2019'da Avrupa'nın ün büyüğü olan 27 yaşındaki Çakıroğlu, 52 kiloda Bulgar Venelina Poptoleva'yı yendi.



Dünya ve olimpiyat şampiyonu Sürmeneli ise 66 kiloda Slovak Triebelova'yı saf dışı bıraktı. Büşra Işıldar, 75 kilo yarı finalinde yenilerek bronz madalya aldı. Erkekler 51 kiloda Samet Gümüş ise Sırp rakibini nakavt etti ve adını finale yazdırdı.
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Milli sporcularımız ringte fırtına gibi esti
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