Milli sporcularımız ringte fırtına gibi esti

Ay-yıldızlı sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Samet Gümüş
finale yükseldi. 2019'da Avrupa'nın ün büyüğü olan 27 yaşındaki Çakıroğlu
, 52 kiloda Bulgar Venelina Poptoleva'yı yendi.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu Sürmeneli
ise 66 kiloda Slovak Triebelova'yı saf dışı bıraktı. Büşra Işıldar, 75 kilo yarı finalinde yenilerek bronz madalya aldı.
Erkekler 51 kiloda Samet Gümüş
ise Sırp rakibini nakavt etti ve adını finale yazdırdı.