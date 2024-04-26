Milli sporcularımız ringte fırtına gibi esti

Ay-yıldızlı sporcularımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'ndafinale yükseldi., 52 kiloda Bulgar Venelina Poptoleva'yı yendi.ise 66 kiloda Slovak Triebelova'yı saf dışı bıraktı.Erkekler 51 kilodaise Sırp rakibini nakavt etti ve adını finale yazdırdı.