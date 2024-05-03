Türk Kempo Sporu’nun başarı hikayesi gururlandırıyor

HALİS AVŞAR'A ULUSLARARASI KOÇLUK SERTİFİKASI

Türkiye'nin Kempo'ya Katkısı Ayrıca, Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Halis Avşar'ın Uluslararası Kempo Federasyonu tarafından Uluslararası Antrenör, Sporcu ve Hakem Yetiştirmeye Yetkili Koçluk sertifikası almaya hak kazanması da büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu sertifika, Avşar'ın uluslararası alanda antrenörler, sporcular ve hakemler yetiştirmesi için önemli bir adım niteliği taşıyor.

Avşar'ın bu başarısı, Türkiye'de kempo sporunun gelişimine önemli bir katkı sağlamasının yanı sıra, uluslararası alanda ülkemizin adını en iyi şekilde temsil etmesine de imkan tanıyacak. Uluslararası Profesyonel Koçluk Sertifikası'nın ülkemizde sadece Avşar'a verilmiş olması, kendisinin kempo alanındaki uzmanlığını ve yetkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.