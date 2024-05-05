Bu ceza şeref madalyam

Oraya çıkarken bir şey olmayacağınızannetmek aptallık olurdu.Onunla alakalı zaten birçoktepki geldi. Ama yetmezdi. Kürsüde yapılmasıçok daha fazla rahatsız etti.Aldım tabi. Avrupa federasyonlarına olduğugibi onlara da tepki verdim.dedim. Ne yazık ki bizimmilletimizden bu tepkiler gelmesibeni üzüyor.Bunu ilk defa açıklayacağım.Soruşturma açıldığını, o tepkiyi verdiğimgün öğrendim. Kararı zaten yarışmadan çokkısa bir süre sonra vermişler. Ama duyurusunuresmi internet sitelerine yapmalarıbir süre sonra olmuş. Resmi yazıda şu yazıyor;Çocuklarkatlediliyor… İsrail size baskı kuruyor diyebu kadar da korkulmaz.Bana bu soruşturma sonucunet ceza versinler, hatta ben ceza vermeleriiçin ellerine koz vereyim dedim. Şampiyonluklarınızıda istemiyorum. Sizin omurgasızlıklarınızada katlanamam dedim. Gerekirsesporu da bırakırım dedim.O zaman ödül verirlerdi. Konu Filistinbayrağı olunca, İsrail lobisi olunca, mazlumlarınyanında olunca, haklı olunca cezasızkalmıyor. Biz de cezamızı aldık.İçimizde birazda olsa vicdan, merhamet duygusu varsa,biraz öbür tarafa olan inanç varsa Filistin vedünya mazlumlarının sesi olmamız gerekiyor.40 bine yakın insan katledildi. Bir soykırımvar. Kariyer, şöhret, madalya, para tercihedenler öbür tarafta o fırsatı kullanmadığıiçin öbür tarafta hesap verecekler.Avrupa Federasyon Başkanı'ndan ilk ültimatomuniletilmesi babama oldu. Benimbu hikâyemi ilk İsrail Federasyonu izlemiş."Buna nasıl izin veriyorsunuz" demişler.Avrupa Federasyon Başkanı da babamıarayıp söylüyor, kaldırsın hikâyeyi falandiye. Babamın tepkisi de, "Sen federasyonbaşkanı değil misin git kendin söyle"olmuş. Rica devam edince babam da, "İyisöyleyeyim sizin dediklerinizi, kişisel ricamolarak söylemem" diyor. Sonra babamgeliyor durumu anlatıyor bana. 'AvrupaFederasyon Başkanı böyle söyledi, kaldırmanıistedi' dedi. Ben de o an durdum,sence ne yapayım dedim. Babam,dedi.