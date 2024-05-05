Bu ceza şeref madalyam

Seni Avrupa Şampiyonu, milli Kung Fucumuz olarak tanıyoruz. Birincilik kürsüsünde yaptığın dabke dansı ve açtığın Filistin bayrağı gündem oldu. Yaparken ne düşündün?
Oraya çıkarken bir şey olmayacağını
zannetmek aptallık olurdu. Yarışma bizim ev sahipliğimizde olduğu için Live Palestine şarkısını açıp, Filistin bayrağını panoya yansıtıyorduk.
Onunla alakalı zaten birçok
tepki geldi. Ama yetmezdi. Kürsüde yapılması
çok daha fazla rahatsız etti.
Sosyal medyadan da tepki aldın mı?
Aldım tabi. Avrupa federasyonlarına olduğu
gibi onlara da tepki verdim. 'Verdiğiniz tepkiler bana gül gibi geliyor, biraz daha verin tepki'
dedim. Ne yazık ki bizim
milletimizden bu tepkiler gelmesi
beni üzüyor.
Soruşturma açıldığını nasıl öğrendin ve ne hissettin?
Bunu ilk defa açıklayacağım.
Soruşturma açıldığını, o tepkiyi verdiğim
gün öğrendim. Kararı zaten yarışmadan çok
kısa bir süre sonra vermişler. Ama duyurusunu
resmi internet sitelerine yapmaları
bir süre sonra olmuş. Resmi yazıda şu yazıyor; 'Yapılan protesto bizim değerlerimize ve standardımıza uygun değildir.'
Çocuklar
katlediliyor… İsrail size baskı kuruyor diye
bu kadar da korkulmaz. İnsanın bir duruşu, omurgası olur.
Bana bu soruşturma sonucu
net ceza versinler, hatta ben ceza vermeleri
için ellerine koz vereyim dedim. Şampiyonluklarınızı
da istemiyorum. Sizin omurgasızlıklarınıza
da katlanamam dedim. Gerekirse
sporu da bırakırım dedim.
Filistin bayrağı değil de başka bir bayrak açsaydın LGBT bayrağı mesela? Bu tepkiyi verir miydi federasyon?
O zaman ödül verirlerdi. Konu Filistin
bayrağı olunca, İsrail lobisi olunca, mazlumların
yanında olunca, haklı olunca cezasız
kalmıyor. Biz de cezamızı aldık. Bu ceza benim için şeref madalyasıdır.
İçimizde biraz
da olsa vicdan, merhamet duygusu varsa,
biraz öbür tarafa olan inanç varsa Filistin ve
dünya mazlumlarının sesi olmamız gerekiyor.
40 bine yakın insan katledildi. Bir soykırım
var. Kariyer, şöhret, madalya, para tercih
edenler öbür tarafta o fırsatı kullanmadığı
için öbür tarafta hesap verecekler. 3 kıtaya hükmetmiş Sultan Süleyman ne götürdü öbür tarafa. Bu dünyadan öyle ya da böyle gideceğiz, bir duruşumuz olsun.
ADINA YAKIŞANI YAPACAKSIN!
Ailenin tepkisi ne oldu?
Avrupa Federasyon Başkanı'ndan ilk ültimatomun
iletilmesi babama oldu. Benim
bu hikâyemi ilk İsrail Federasyonu izlemiş.
"Buna nasıl izin veriyorsunuz" demişler.
Avrupa Federasyon Başkanı da babamı
arayıp söylüyor, kaldırsın hikâyeyi falan
diye. Babamın tepkisi de, "Sen federasyon
başkanı değil misin git kendin söyle"
olmuş. Rica devam edince babam da, "İyi
söyleyeyim sizin dediklerinizi, kişisel ricam
olarak söylemem" diyor. Sonra babam
geliyor durumu anlatıyor bana. 'Avrupa
Federasyon Başkanı böyle söyledi, kaldırmanı
istedi' dedi. Ben de o an durdum,
sence ne yapayım dedim. Babam, "Benim adım Abdurrahman Akyüz, senin adın Necmettin Erbakan sen kendine yakışanı yapacaksın. Necmettin Erbakan olan ben değilim"
dedi.
ELİFNUR ÖZTAYLAN