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Giriş Tarihi: 5.5.2024

Bu ceza şeref madalyam

Bu ceza şeref madalyam

“40 bine yakın insan katledildi. Mazlumların sesi oldum. Kariyer, para, şöhret bir yere kadar. Cezamızı aldık. Verilen bu ceza, benim için şeref madalyasıdır.”

Seni Avrupa Şampiyonu, milli Kung Fucumuz olarak tanıyoruz. Birincilik kürsüsünde yaptığın dabke dansı ve açtığın Filistin bayrağı gündem oldu. Yaparken ne düşündün?
Oraya çıkarken bir şey olmayacağını zannetmek aptallık olurdu. Yarışma bizim ev sahipliğimizde olduğu için Live Palestine şarkısını açıp, Filistin bayrağını panoya yansıtıyorduk. Onunla alakalı zaten birçok tepki geldi. Ama yetmezdi. Kürsüde yapılması çok daha fazla rahatsız etti.
Sosyal medyadan da tepki aldın mı?
Aldım tabi. Avrupa federasyonlarına olduğu gibi onlara da tepki verdim. 'Verdiğiniz tepkiler bana gül gibi geliyor, biraz daha verin tepki' dedim. Ne yazık ki bizim milletimizden bu tepkiler gelmesi beni üzüyor.
Soruşturma açıldığını nasıl öğrendin ve ne hissettin?
Bunu ilk defa açıklayacağım. Soruşturma açıldığını, o tepkiyi verdiğim gün öğrendim. Kararı zaten yarışmadan çok kısa bir süre sonra vermişler. Ama duyurusunu resmi internet sitelerine yapmaları bir süre sonra olmuş. Resmi yazıda şu yazıyor; 'Yapılan protesto bizim değerlerimize ve standardımıza uygun değildir.' Çocuklar katlediliyor… İsrail size baskı kuruyor diye bu kadar da korkulmaz. İnsanın bir duruşu, omurgası olur. Bana bu soruşturma sonucu net ceza versinler, hatta ben ceza vermeleri için ellerine koz vereyim dedim. Şampiyonluklarınızı da istemiyorum. Sizin omurgasızlıklarınıza da katlanamam dedim. Gerekirse sporu da bırakırım dedim.
Filistin bayrağı değil de başka bir bayrak açsaydın LGBT bayrağı mesela? Bu tepkiyi verir miydi federasyon?
O zaman ödül verirlerdi. Konu Filistin bayrağı olunca, İsrail lobisi olunca, mazlumların yanında olunca, haklı olunca cezasız kalmıyor. Biz de cezamızı aldık. Bu ceza benim için şeref madalyasıdır. İçimizde biraz da olsa vicdan, merhamet duygusu varsa, biraz öbür tarafa olan inanç varsa Filistin ve dünya mazlumlarının sesi olmamız gerekiyor. 40 bine yakın insan katledildi. Bir soykırım var. Kariyer, şöhret, madalya, para tercih edenler öbür tarafta o fırsatı kullanmadığı için öbür tarafta hesap verecekler. 3 kıtaya hükmetmiş Sultan Süleyman ne götürdü öbür tarafa. Bu dünyadan öyle ya da böyle gideceğiz, bir duruşumuz olsun.

ADINA YAKIŞANI YAPACAKSIN!

Ailenin tepkisi ne oldu?
Avrupa Federasyon Başkanı'ndan ilk ültimatomun iletilmesi babama oldu. Benim bu hikâyemi ilk İsrail Federasyonu izlemiş. "Buna nasıl izin veriyorsunuz" demişler. Avrupa Federasyon Başkanı da babamı arayıp söylüyor, kaldırsın hikâyeyi falan diye. Babamın tepkisi de, "Sen federasyon başkanı değil misin git kendin söyle" olmuş. Rica devam edince babam da, "İyi söyleyeyim sizin dediklerinizi, kişisel ricam olarak söylemem" diyor. Sonra babam geliyor durumu anlatıyor bana. 'Avrupa Federasyon Başkanı böyle söyledi, kaldırmanı istedi' dedi. Ben de o an durdum, sence ne yapayım dedim. Babam, "Benim adım Abdurrahman Akyüz, senin adın Necmettin Erbakan sen kendine yakışanı yapacaksın. Necmettin Erbakan olan ben değilim" dedi.


ELİFNUR ÖZTAYLAN
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Bu ceza şeref madalyam
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