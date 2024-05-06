At yarışında ‘Doping’ kavramı yasaklandı

At yarışı düzenleme ve bahis kabul etme konularında lisans sahibi olarak yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin kullanacağı hak ve yetkiler belirlendi. Buna göre, yarışmalara katılan atların performanslarını artırmaya dönük yasaklı madde ve uygulamalarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması da esas olacak.