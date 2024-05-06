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Giriş Tarihi: 6.5.2024 16:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi yarın PSG-Dortmund maçıyla başlayacak. Çarşamba günü ise Real Madrid evinde Bayern Münih'i ağırlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
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