PLAY OFF’ta 24Erzincanspor kritik virajda

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta başarılı bir sezon geçiren 24Erzincanspor, ligi dördüncü bitirerek TFF 1. Lige yükselme maçlarını oynamaya hak kazandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği play off maçlarının başlamasına çok az bir süre kala Erzincan şehrinde de bu heyecanın yaşanması için mücadele eden Erzincan temsilcisi, Menemen Futbol Kulübünü eleyip grubunun yarı finalindeki rakibiyle çift maç eleme maçlarına çıkmayı hedefliyor. Bilindiği gibi kırmızı siyahlılar geçtiğimiz sezon da Şanlıurfa spor ile grubunda final oynamış ancak rakibine boyun eğerek elenmişti.

BÜLENT AKAN: "RAKİBİMİZİ TANIYORUZ, ŞANSLAR YÜZDE ELLİ"

PLAY OFF maçları ve takımın durumu ile ilgili SABAH Gazetesine konuşan 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan zorlu maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Rakiplerine ligde kendi sahalarında çok iyi oynadıkları bir maçta yenildiklerini hatırlatan Akan sözlerine şöyle devam etti: "Menemen iyi bir takım. Sezon başında büyük yatırımlar yapmış bir takım. Devre arasında da Yılmaz Vural hocayla anlaştılar. Son dönemlerde iyi bir çıkışları oldu. Tanıdığımız bildiğimiz daha önce oynadığımız bir takım. Ligde ilk yarıda burada çok iyi oynadığımız maçta 2-0 mağlup olmuştuk. Çok gol kaçırmıştık. Kalecilerinin adeta devleştiği bir maçtı. O takımdan 7 oyuncu hala oynuyor. Yılmaz hocanın çalıştırdığı Menemen'i de deplasmanda 2-1 yendik. Şanslar bana sorarsanız yüzde elli yüzde elli. Ama iç saha avantajımızı iyi kullanırsak bu oranı artırmak bizim elimizde. Biz galibiyetle ayrılıp adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz.

SAKAT YA DA EKSİK OYUNCUMUZ YOK

Sakat ya da eksik oyuncularının şuan için bulunmadığını, maça tam kadro çıkacaklarını söyleyen Teknik patron Bülent Akan, sadece Gencer'de ufak bir problem olduğunu ancak onun da oynamaya engel oluşturmayacağını ifade etti. Menemen maçında taraftardan öncelikle destek ve sabır beklediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Gol gelmeyebilir, geç gelebilir, taraftardan sabır istiyoruz. Bizi 90 dakika desteklesinler. Bu tür maçlar turnuva maçlarıdır. Stres yönetimini güzel yöneten bu maçlarda kazançlı çıkar. Biz sahada elimizden geleni yapacağız, umarım turu geçeceğiz" şeklinde konuştu.