Avrupa Ligi finaline Türk hakemler atandı

HENTBOL hakemlerive, AvrupaHentbol Federasyonu tarafından 2024Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görevlendirildi.11 Mayıs'ta oynanacak ilk yarı final maçındaStorhamar Handball Elite ve NeptunesNantes, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria2018 BN ile H.C. Dunarea Braila karşılaşacak.pazar günü 19.00'da Raiffeisen SportparkGraz'da oynanacak final maçını ise Pınar ÜnlüHatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek.Bu karşılaşma uluslararası arenada Türk kadınhakemliğinin ulaştığı en üst seviye olacak