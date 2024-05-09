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Giriş Tarihi: 9.5.2024

Avrupa Ligi finaline Türk hakemler atandı

Avrupa Ligi finaline Türk hakemler atandı
HENTBOL hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görevlendirildi. 11 Mayıs'ta oynanacak ilk yarı final maçında Storhamar Handball Elite ve Neptunes Nantes, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria 2018 BN ile H.C. Dunarea Braila karşılaşacak. pazar günü 19.00'da Raiffeisen Sportpark Graz'da oynanacak final maçını ise Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek. Bu karşılaşma uluslararası arenada Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye olacak
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Avrupa Ligi finaline Türk hakemler atandı
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