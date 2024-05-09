Avrupa Ligi finaline Türk hakemler atandı

HENTBOL hakemleri Pınar Ünlü Hatipoğlu
ve Mehtap Şimşek
, Avrupa
Hentbol Federasyonu tarafından 2024
Kadınlar Avrupa Ligi final maçında görevlendirildi.
11 Mayıs'ta oynanacak ilk yarı final maçında
Storhamar Handball Elite ve Neptunes
Nantes, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria
2018 BN ile H.C. Dunarea Braila karşılaşacak.
pazar günü 19.00'da Raiffeisen Sportpark
Graz'da oynanacak final maçını ise Pınar Ünlü
Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek.
Bu karşılaşma uluslararası arenada Türk kadın
hakemliğinin ulaştığı en üst seviye olacak