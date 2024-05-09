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Giriş Tarihi: 9.5.2024 19:42 Son Güncelleme: 9.5.2024 19:47

Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Taekwondo şampiyonu!

Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Taekwondo şampiyonu!

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda mücadele eden milli sporcu Furkan Ubeyde Çamoğlu, finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı.

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Taekwondo şampiyonu!
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