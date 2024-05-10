Haber hattı

'Namık Sevik Ödülü' Gürcan Bilgiç'in oldu
"
70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu"
ödülleri
sahiplerini buldu.
7 milyon kişinin oy kullandığı,
Volkswagen Arena'da
gerçekleştirilen törende
'Namık Sevik Ödülü' SABAH SPOR yazarı Gürcan Bilgiç'in
oldu.
Ödülü, Milliyet Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni
Özay Şendir takdim etti. 'Ustaların tedrisatından geçen belki son kuşağız'
diyen Bilgiç, "Mesleğin alabileceği en prestijli ödülü kazandım"
ifadelerini kullandı.
Türk spor basının
efsane isimlerinden Namık
Sevik ile de çalışma fırsatı
bulduğunu sözlerine ekledi.
Gecede yılın futbolcusu
G.Saray'dan Mauro İcardi
seçilirken yılın sporcusu
F.Bahçe Opet'ten Melissa Vargas
oldu. Çıkış Yapan
Sporcu ödülü Arda Güler
'e
verildi.
BERKAY TURAN
5. Yat Yarışları'nda geri sayıma geçildi
C
umhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtım toplantısı Sütlüce'deki bir otelde gerçekleştirildi. Büyük heyecan içinde olduklarını söyleyen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "İlk günden itibaren uluslararası yelken camiasında son derece kıymetli hale gelen bir yarış.
Van'da, Ahlat'ta, Kars'ta, Çıldır Gölü'müz de olmak üzere Rize'den Edirne'ye kadar, her yerde yelken sporunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. İlk ayağı 19-25 Mayıs'ta yapılacak organizasyon, Bodrum etabıyla başlayacak.
ÇAĞDAŞ HALICI
Furkan Çamoğlu Avrupa şampiyonu
S
ırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu altın madalya kazandı. Finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos ile karşılaşan 19 yaşındaki milli sporcumuz rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Başkent Belgrad'da dün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu mücadele ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcumuzu başarısından dolayı tebrik etti.
Finalin adı: Bayer Leverkusen-Atalanta
UEFA Avrupa Ligi yarı finalleri dün oynandı. Almanya'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, İtalyan devi Roma ile kozlarını paylaştı. Bu sezon rekorları alt üst eden Xabi Alonso'nun ekibi, 2-0 geriye düştüğü mücadelede son 10 dakikada attığı gollerle
2-2 beraberliği yakalayıp finale adını yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağında ise 1-1'in rövanşında İtalyan Atalanta, sahasında Marsilya'ya şans tanımadı ve Fransızları 3-0 yenerek vizeyi rahat aldı.
Avrupa Ligi finali 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.
Atina'da Fiorentina'nın rakibi Olympiakos
U
EFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: Fiorentina- Olympiakos… Fenerbahçe'yi çeyrek finalde saf dışı bırakan Yunan ekibi, İngiltere'de 4-2 kazandığı maçın rövanşında Aston Villa'yı konuk etti.
Güçlü rakibini 2-0 mağlup eden Olympiakos, kendi evinde Atina'da oynanacak finale rezervasyonunu rahat bir şekilde yaptı. Önceki gün oynanan diğer yarı final mücadelesinde ise İtalyan ekibi Fiorentina, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek zafere uzanmıştı. Final, 29 Mayıs tarihinde Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.