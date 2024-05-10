Haber hattı

70.ödüllerisahiplerini buldu.7 milyon kişinin oy kullandığı,Volkswagen Arena'dagerçekleştirilen törende'Namık Sevik Ödülü'oldu.Ödülü, Milliyet GazetesiGenel Yayın YönetmeniÖzay Şendir takdim etti.diyen Bilgiç,ifadelerini kullandı.Türk spor basınınefsane isimlerinden NamıkSevik ile de çalışma fırsatıbulduğunu sözlerine ekledi.Gecede yılın futbolcusuG.Saray'danseçilirken yılın sporcusuF.Bahçe Opet'tenoldu. Çıkış YapanSporcu ödülü'everildi.BERKAY TURANumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtım toplantısı Sütlüce'deki bir otelde gerçekleştirildi. Büyük heyecan içinde olduklarını söyleyen Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak,Van'da, Ahlat'ta, Kars'ta, Çıldır Gölü'müz de olmak üzere Rize'den Edirne'ye kadar, her yerde yelken sporunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.ÇAĞDAŞ HALICIırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda Furkan Ubeyde Çamoğlu altın madalya kazandı.Başkent Belgrad'da dün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu mücadele ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcumuzu başarısından dolayı tebrik etti.UEFA Avrupa Ligi yarı finalleri dün oynandı. Almanya'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, İtalyan devi Roma ile kozlarını paylaştı.2-2 beraberliği yakalayıp finale adını yazdırdı. Yarı finalin diğer ayağında ise 1-1'in rövanşında İtalyanAvrupa Ligi finali 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.EFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu: Fiorentina- Olympiakos…Güçlü rakibini 2-0 mağlup eden Olympiakos, kendi evinde Atina'da oynanacak finale rezervasyonunu rahat bir şekilde yaptı. Önceki gün oynanan diğer yarı final mücadelesinde ise İtalyan ekibi Fiorentina, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyerek zafere uzanmıştı.