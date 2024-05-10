Milli boksorü yılan ısırdı yoğun bakıma alındı

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'daHastaneye kaldırılan Topuz yoğun bakıma alındı. Boks Federasyonu "Yoğun bakıma kaldırılan Rabia Topuz'a acil şifalar diliyoruz" dedi.23 yaşındaki sporcu için sarı-lacivertliler de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. İlk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söylediler" müjdesini verdi. Topuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da ailesiyle birlikte yakalanmış ve evleri yıkılmıştı. Milli boksör enkaz altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.