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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Milli boksorü yılan ısırdı yoğun bakıma alındı

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Milli boksorü yılan ısırdı yoğun bakıma alındı

F.Bahçe'nin sporcusu olan Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal bölgede antrenman yaparken yılan ısırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan milli boksörün durmunun iyiye gittiği bildirildi

Milli boksör Rabia Topuz'u, Malatya'da kırsal bölgede antrenman yaparken yılan ısırdı. Hastaneye kaldırılan Topuz yoğun bakıma alındı. Boks Federasyonu "Yoğun bakıma kaldırılan Rabia Topuz'a acil şifalar diliyoruz" dedi. Fenerbahçe bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki sporcu için sarı-lacivertliler de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Rabia Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. İlk kritik 24 saati atlattı, bugün de tedbir amaçlı yine yoğun bakımda tedavisi yapılıyor. Doktorlar durumunun iyiye gittiğini söylediler" müjdesini verdi. Topuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da ailesiyle birlikte yakalanmış ve evleri yıkılmıştı. Milli boksör enkaz altında kalmaktan son anda kurtulmuştu.
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Milli boksorü yılan ısırdı yoğun bakıma alındı
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