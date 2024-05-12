Kadın okçularımız Avrupa şampiyonu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı. Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Ayşe Bera Süzer, Hazal Burun ve Begüm Yuva'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, finalde İspanya'yla karşılaştı.Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Erkek Milli Takımı ise finalde İtalya'ya 233-231mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajla milli sporcularımızı tebrik etti.