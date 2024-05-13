U-16’ların Türkiye şampiyonu Selçuklu oldu

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde yapılan 2023-2024 sezonu U-16 Türkiye Şampiyonası Final müsabakaları İstanbul Duduluspor ve Konya Selçuklu Belediyespor ile Adana Gençlerbirliği Spor, ve Samsun Kadıköyspor takımları mücadele etti. Yapılan ilk maçlarda kazanan Selçuklu Belediyespor ile Samsun Kadıkötspor finale yükseldi. Zafer Stadyumu'nda oynanan Final maçını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, TASKK Genel Başkan Vekili Remzi Ay, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TASKK Genel Başkan Yardımcısı Şener Aydın, ASKF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş, takip etti.

TURNUVA TAMAMLANDI

Normal süresi 2-2 tamamlanan maçın uzatmaları oynanmadan seri penaltı atışları gerçekleşti. Penaltı atışlarında rakibine 5-2 üstünlük sağlayan Konya Selçuklu Belediyespor U-16 Türkiye Şampiyon olarak adını yazdırdı. Koyna Selçuklu Belediyespor'un Türkiye Şampiyonu olduğu müsabakaları Samsun Kadıköyespor ikinci, İstanbul Duduluspor üçüncü olurken Adana Gençlerbirliği Spor ise dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. Müsabakalar sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, TASKK Genel Başkan Vekili Remzi Ay, TASKK Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TASKK Genel Başkan Yardımcısı Şener Aydın derece alan takımlara ödüllerini takdim etti.