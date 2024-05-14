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Giriş Tarihi: 14.5.2024 14:38 Son Güncelleme: 14.5.2024 15:25

Türk eskrimci Lal Ertün ABD'de yılın sporcusu ödülünü kazandı

Türk eskrimci Lal Ertün ABD’de yılın sporcusu ödülünü kazandı

Amerika Birleşik Devletleri Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu seçildi.

ABD'de yer alan Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu ödülünü kazandı. Lal Ertün'un hocası Peter Grandbois, "Lal Ertün tüm yıl boyunca çok çalıştı. Onların bu şekilde onurlandırıldığını görmek harika bir duygu." açıklamasını yaptı.

LAL ERTÜN ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Sezonu 63-34'lük dereceyle tamamlayan Lal Ertün, Doğu Kadınlar Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denise O'Connor Yılın Flöre Eskrimci ödülünü kazandı. Central Collegiate Eskrim Konferansı Şampiyonasında flörede yedinci, NCAA Bölge Yarışmalarında ise 10. oldu.

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Türk eskrimci Lal Ertün ABD'de yılın sporcusu ödülünü kazandı
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