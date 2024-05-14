Türk eskrimci Lal Ertün ABD’de yılın sporcusu ödülünü kazandı

ABD'de yer alan Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu ödülünü kazandı. Lal Ertün'un hocası Peter Grandbois, "Lal Ertün tüm yıl boyunca çok çalıştı. Onların bu şekilde onurlandırıldığını görmek harika bir duygu." açıklamasını yaptı.

LAL ERTÜN ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Sezonu 63-34'lük dereceyle tamamlayan Lal Ertün, Doğu Kadınlar Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denise O'Connor Yılın Flöre Eskrimci ödülünü kazandı. Central Collegiate Eskrim Konferansı Şampiyonasında flörede yedinci, NCAA Bölge Yarışmalarında ise 10. oldu.