Şenol Güneş, Fatih Belediyesi tarafından yapılan kütüphaneleri ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Kütüphanesi ve Vatan Kütüphanesi'ni ziyaret eden Güneş'e, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.

Ziyarette gençlere sunulan bu imkanın çok kıymetli olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, kütüphanelerin sunduğu hizmetler hakkında da bilgi aldı. Tecrübeli teknik adam, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak bu tür projelerin önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet Ergün Turan ise Türk futbol dünyasında önemli bir yeri olan Şenol Güneş'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, ziyaretinden dolayı Güneş'e teşekkür etti.