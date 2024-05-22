Borusan Otomotiv Motorsport Türk bayrağını İtalya’da dalgalandırdı

19 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci yarışta ise 11 numaralı otomobille rekabet eden Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim, 10'uncu sıradan başladıkları yarışı 3'üncü olarak tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'ye çok anlamlı bir başarıyı armağan etti. 12 numaralı otomobille yarışan Berkay ve Gabriele ikilisi ise 9'uncu olarak start aldıkları yarışta yaptıkları ataklarla 1'inciliğe kadar yükselmelerine rağmen yarışın son turunda aldıkları temas sonucu sol ön lastiğin patlaması sebebiyle yarışı 24'üncü sırada tamamladılar. Yüksek tempoda geçilen hafta sonunu podyumda 3'üncülükle tamamlayan Pedro Ebrahim, aynı gün Rookie Cup birincisi de olarak sezonun ikinci ayak yarışlarını iki kupayla tamamladı.