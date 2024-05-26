Milli motosikletçi Deniz Öncü, Barselona’da 20. oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre genç motosikletçi, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) organize ettiği Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Barselona Pisti'nde koşulan etabına 26. cepten başladı.

Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımıyla 21 turluk yarışta damalı bayrağı 20. sırada geçti. Yarışı, MT Helmets-MSI takımı sürücüsü Japon Ai Ogura birinci sırada tamamlarken, aynı takımdan İspanyol Sergio Garcia ikinci, CFMOTO Inde Aspar Takımı'ndan Bütyük Britanyalı Jake Dixon da üçüncü sırada bitirdi.