Kadın hentbolculara büyük ayıp

CHP başkanlarının görevde olduğu iki belediyede kadın hentboluna yönelik tasarruf kararı üzerine Hentbol Federasyonu tarafından yazılı açıklama yapıldı.Hentbol Kadın ve Erkek Süper Ligleri'nde yer alan 22 takımın 17'sini belediyelerin desteklediğine dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:"Kastamonu ve Konyaaltı Belediye Başkanları, ilk tasarruf kalemi olarak kadın hentbol takımlarını görmüştür. Yıllardır büyük emeklerle var olmaya çalışan, kısıtlı kaynaklarla uluslararası başarılar elde eden, Milli Takım'a çok sayıda sporcu veren iki başarılı takım, belediye başkanlarının tasarrufuyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Verilen emeklerin, kazanılan başarıların, hentbolun söz konusu kentlere ve kadınların spora katılımına yaptığı katkının göz ardı edilerek hentbol kulüplerinin faaliyetlerine son verilmesi, telafi edilemeyecek zararlara yol açacaktır.