Kadın hentbolculara büyük ayıp

CHP başkanlarının görevde olduğu iki belediyede kadın hentboluna yönelik tasarruf kararı üzerine Hentbol Federasyonu tarafından yazılı açıklama yapıldı. Duyuruda, Türkiye'ye ülke tarihinde ilk kez 2023 yılında Avrupa Şampiyonluğu getiren Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü ve 2016'da Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ülkemizi temsil edip, Avrupa ikinciliğini elde ederek uluslararası alanda büyük başarılar kazandıran Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü Hentbol Takımlarının, kız çocuklarına rol model olarak kadın hentbolcu sayısının artmasına katkı vermeye devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Hentbol Kadın ve Erkek Süper Ligleri'nde yer alan 22 takımın 17'sini belediyelerin desteklediğine dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

KAPATILMA TELAFİ EDİLEMEYECEK ZARARLARA YOL AÇAR

"Kastamonu ve Konyaaltı Belediye Başkanları, ilk tasarruf kalemi olarak kadın hentbol takımlarını görmüştür. Yıllardır büyük emeklerle var olmaya çalışan, kısıtlı kaynaklarla uluslararası başarılar elde eden, Milli Takım'a çok sayıda sporcu veren iki başarılı takım, belediye başkanlarının tasarrufuyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Verilen emeklerin, kazanılan başarıların, hentbolun söz konusu kentlere ve kadınların spora katılımına yaptığı katkının göz ardı edilerek hentbol kulüplerinin faaliyetlerine son verilmesi, telafi edilemeyecek zararlara yol açacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz, ikinci yüzyılımıza sporda da yeni bir vizyonla girdiğimiz bu dönemde, kadın sporuna yapılacak her yatırım, ülkemizin aydınlık geleceğine yapılacak yatırım olacaktır" denildi.