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Giriş Tarihi: 31.5.2024 00:38 Son Güncelleme: 31.5.2024 00:44

Bodrum FK’da Süper Lig sevinci

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum FK’da Süper Lig sevinci

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig’e yükselecek son takım belli oldu. Sakaryaspor’u uzatmalarda 3-1 yenen Bodrum FK Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım oldu. Bodrum FK’nın zaferi gözde turizm merkezi Bodrum’da coşkuyla kutlanıyor.

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek son takım belli oldu. Sakaryaspor ile Bodrum FK, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçta Bodrum FK uzatma dakikalarında 2 gol bularak 3-1 kazandı. Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son takım oldu.

Bodrum FK'nın zaferi coşkuyla kutlandı. Gözde turizm merkezi Bodrum'da kurulan dev ekranlarda takip edilmişti. Bodrum FK'nin maçı kazanmasının ardından taraftarlar coşkulu bir şekilde kutlamalara başladı. Bodrum FK'nın zaferiyle tüm ilçe yeşil-beyaz'a döndü.

Bodrum FK'da Süper Lig sevinci

Geçen sezon değişen statüyle ligi üçüncü bitiren Sakaryaspor, doğrudan play-off finaline yükseldi. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bırakmıştı.

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Bodrum FK’da Süper Lig sevinci
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