Filenin Sultanları Güney Kore’yi ezip geçti

Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçındaFilenin Sultanları, 66 dakika süren karşılaşmanın setlerini de 25-20, 25-15, 25-20'lik skorlarla kazandı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla geçenAy-Yıldızlı ekibimiz, bugün TSİ 23.00'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.