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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Filenin Sultanları Güney Kore’yi ezip geçti

Filenin Sultanları Güney Kore’yi ezip geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, 66 dakika süren karşılaşmanın setlerini de 25-20, 25-15, 25-20'lik skorlarla kazandı. Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla geçen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu milliler, organizasyonda 5. galibiyetini elde etti. Ay-Yıldızlı ekibimiz, bugün TSİ 23.00'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
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Filenin Sultanları Güney Kore’yi ezip geçti
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