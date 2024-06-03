İsrail’e yarım düzine gol!

Ampute Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e süper başladı… Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz, C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etmeyi başardı. Camille Fournier Stadyumu'ndaki mücadelede Ömer Güleryüz 4 golle yıldızlaştı. Diğer gollerimiz Alican Kuruyamaç ve Muhammet Yeğen'den geldi.
Millilerimiz grubunun ikinci müsabakasında bugün TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. 16 takımın yer aldığı grup aşamasında ilk 2 sırayı elde edenler, çeyrek finale yükselecek.
FİLİSTİN'E BÜYÜK DESTEK
İsrail Ampute Milli Futbol Takımı, maç öncesi ısınmaya ve seremoniye çıkarken tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi. Futbolseverler, Filistin bayrakları da açtı. Ayrıca Ay-Yıldızlı futbolcular, İsrailli oyuncularla selamlaşmadı.
'MAZLUMLARA ARMAĞAN OLSUN'
TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, A Milli Takım'ın zaferini değerlendirdi. Erkoç, "Bu mutluluğu tarif edemem. Çok mutluyum. Bu galibiyeti öncelikle bu tribünleri dolduran Fransa'daki taraftarımıza, Türk kardeşlerimize, bizim yanımızda olanlara armağan ediyoruz. Her zaman engellilerin yanında olan Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz. Bu galibiyeti mazlum kardeşlerimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye"
dedi.