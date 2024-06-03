İsrail’e yarım düzine gol!

Ampute Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e süper başladı… Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı ekibimiz, C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 mağlup etmeyi başardı. Camille Fournier Stadyumu'ndaki mücadeledeMillilerimiz grubunun ikinci müsabakasında bugün TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.İsrail Ampute Milli Futbol Takımı, maç öncesi ısınmaya ve seremoniye çıkarken tribünler tarafından ıslıkla protesto edildi. Futbolseverler, Filistin bayrakları da açtı.TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, A Milli Takım'ın zaferini değerlendirdi. Erkoç, "Bu mutluluğu tarif edemem. Çok mutluyum. Bu galibiyeti öncelikle bu tribünleri dolduran Fransa'daki taraftarımıza, Türk kardeşlerimize, bizim yanımızda olanlara armağan ediyoruz.dedi.