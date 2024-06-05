2024 “Dünya Kaykay İniş Şampiyonası” açılış yarışması Erzincan’da düzenleniyor

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Valiliğimizin destek verdiği Şampiyona, 5-9 Haziran 2024 tarihleri arasında Ergan Dağı Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek. Adrenalin dolu ve dünyaca ünlü bu yarışa katılan ekstrem sporcular, dörderli eleme finallerinde son derece teknik kaykaylar üzerinde 130 km/saate varan hızlara ulaşacaklar ve keskin virajları dönerek iniş performanslarını sergileyecekler.

Dünyanın en iyi kaykay yarışçılarının ve yarış kızağı sporcularının belirleneceği Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, her yaş grubundan yarışmacının, cinsiyet fark etmeden katılabildiği bir organizasyon. Dünya Kaykay İniş Şampiyonası yarışma formatına göre yarışçılar Kaykay ve Yarış Kızağı kategorilerinde özel hazırlanan 3,5 km. uzunluğundaki yarışma parkurundan aşağı, kıran kırana dörderli gruplar hâlinde ve eleme usulü kayarak mücadele etmektedirler.

Türkiye'nin 3. kez ev sahipliği yaptığı ve Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nda, 19'dan fazla ülkeden, dünyanın en hızlı 45 ekstrem sporcusuyla birlikte yaklaşık olarak 100 sporcu yarışacak. Erzincan'da düzenlenecek şampiyonada yarışmacılar, İniş/hız Kaykayı ve Yarış Kızağı kategorilerinde, dünyanın en iyi uluslararası yarışmacılarıyla birlikte yarışma şansına sahip olacaklar.