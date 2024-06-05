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Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:52

Zehra Güneş'in son hali kahrettirdi! Koltuk değnekleriyle geldi

Zehra Güneş’in son hali kahrettirdi! Koltuk değnekleriyle geldi

Geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 maçtır takımda yer alamayan Zehra Güneş, son oynanan ABD maçında koltuk değnekleriyle takım arkadaşlarını desteklemeye gelirken, görenler hayli üzüldü.

Voleybol Milletler Ligi'nin 2. hafta son mücadelesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Kolej Park Salonu'nda oynanan mücadelede millilerimiz rakibine 3-2 mağlup ederek herkesi sevindirirken yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan uzak kalan Zehra Güneş'in hali görenleri hayli üzdü. Millilerin son 2 maçında kadroda yer almayan Zehra Güneş arkadaşlarını desteklemek için salona geldi.

OLİMPİYATLAR'A KADAR YOK
Zehra Güneş'in yürümekte bir hayli zorlandığı ve koltuk değneği kullandığı anlar görenleri üzdü. Sosyal medyadan sakatlığına dair bir açıklama paylaşan yıldız voleybolcu 12 Haziran'da Hong Kong'da başlayacak olan Milletler Ligi 3. etabına katılamayacağını duyurdu.

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Zehra Güneş'in son hali kahrettirdi! Koltuk değnekleriyle geldi
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