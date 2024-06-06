Atletizm milli takımı, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek

Atletizm milli takımı, olimpiyatlar öncesi son prova niteliği taşıyan Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecelerini yapmak için piste çıkıyor. Kıtanın en iyi atletlerini bir araya getiren Avrupa Atletizm Şampiyonası, Roma Olimpiyat Stadı'nda 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'yi 44 milli atlet temsil edecek.

Organizasyonda 48 ülkeden toplam bin 560 atlet yer alacak. 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olimpiyatlar öncesi son büyük kota yarışına sahne olacak bu şampiyonada alınacak puanlar, tüm takımlar açısından büyük önem taşıyor.